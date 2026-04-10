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I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno attuato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal competente Ufficio della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un 25enne italiano, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Aziz Tarik, il 31enne pakistano ucciso nel pomeriggio del 13 agosto 2023 al Parco dell’Osservatorio Astronomico di San Giovanni in Persiceto.

Il 25enne è stato condannato alla pena principale stabilita per i delitti commessi: 12 anni di reclusione con pene accessorie, interdizione legale durante la pena e interdizione perpetua dai Pubblici uffici. Sentenza definitiva il 2 aprile 2026, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione. Raggiunto a casa dai Carabinieri, dove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari per lo stesso fatto di cui era indagato, il 25enne è stato tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare la pena residua, ricalcolata a: 8 anni, 11 mesi e 21 giorni di reclusione.