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Reduce dal successo di Olympia, il poema sinfonico composto e diretto per il Gran Finale della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, Roberto Cacciapaglia torna sulla scena live. Il compositore e pianista farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 14 aprile alle 21.00 con il nuovo tour Aural, prodotto e organizzato da Baobab Music.

«Sono felice di tornare a Bologna – racconta Cacciapaglia – città che ho sempre amato e che è sempre stata contro la violenza, le guerre e tutto questo orrore che stiamo vivendo. Questo concerto va nella direzione opposta, sarà un’esperienza per ritrovare insieme tutta la bellezza e tutto il bene che appartengono a ogni essere umano».

Aural non è un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva di ascolto e presenza. Un viaggio sonoro dove pianoforte, violoncello ed elettronica svaniscono l’uno nell’altro per dare vita a uno spazio contemplativo. Qui il pubblico smette di essere spettatore: viene avvolto da un’aura di luce e suono, diventando parte integrante di un’armonia che nasce dall’incontro profondo tra vibrazione, spazio e anima.

In questo programma, Cacciapaglia intreccia i grandi classici della sua carriera a brani inediti, tra cui una nuova versione di No More Violence. Scritta anni fa, l’opera risuona oggi più contemporanea che mai: un’invocazione in musica che trasforma il concerto in un profondo momento di raccoglimento e sospensione.

«Ho scritto No More Violence una ventina di anni fa, ed era dormiente in uno dei miei CD – afferma l’artista. Ho pensato di risvegliarlo, in questo momento in cui è diventato drammaticamente attuale. Lo suonerò durante il concerto a Bologna, perché non siamo soli: siamo tanti, tantissimi, a non volere più violenza, guerre, e tutto questo orrore. No more violence».

Compositore e pianista di fama internazionale, Roberto Cacciapaglia è un pioniere nel fondere scrittura classica e sperimentazione elettronica. La sua ricerca esplora il potere del suono come strumento di consapevolezza e comunione spirituale, unendo tradizione e tecnologia in un linguaggio unico. È stato tra i primi in Italia a integrare sintetizzatori e processi digitali nella musica colta, firmando con Sonanze il primo LP quadrifonico italiano.

Ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala, collaborando con orchestre di caratura mondiale come la Royal Philharmonic. Dopo aver firmato le musiche per l’Albero della Vita di Expo Milano 2015, nel febbraio 2026 ha composto e diretto il finale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (raccolti nell’EP Olympia).

Con i suoi ultimi lavori, Invisible Rainbows e Time to Be, ai vertici delle classifiche in Italia, Regno Unito e Cina, Cacciapaglia prosegue oggi il suo percorso di musica immersiva con il tour Aural, portando l’ascoltatore in una dimensione di pura vibrazione e presenza.

Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it