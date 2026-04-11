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Si è svolta oggi, sabato 11 aprile, una giornata intensa e formativa presso il Parco Ducale di Sassuolo, che ha ospitato il “PROTEC 26.08 – Campo Informativo di Protezione Civile”, in memoria di Luciano Vecchi. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti degli Istituti Formiggini e Volta, protagonisti di un’iniziativa volta a diffondere la cultura della prevenzione e del soccorso.

Promosso dal Comune di Sassuolo in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato locale e il CSV Terre Estensi ODV, il campo ha trasformato l’area verde in un vero e proprio polo operativo. I ragazzi non sono stati semplici spettatori, ma hanno vissuto un’esperienza immersiva, lavorando fianco a fianco con volontari esperti per apprendere le dinamiche di gestione delle emergenze.

Il programma della giornata è stato ricco di esercitazioni pratiche e dimostrative che hanno toccato i principali ambiti d’intervento:

Rischio idraulico e antincendio: tecniche di contenimento e gestione delle criticità boschive.

Soccorso e logistica: procedure di primo soccorso sanitario e il montaggio rapido delle tende ministeriali.

Tecnologia e ricerca: dimostrazioni sull’utilizzo dei droni per il monitoraggio dall’alto e il coinvolgente lavoro delle unità cinofile nella ricerca di persone disperse.