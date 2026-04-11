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In occasione della giornata dei Lions, che celebra l’associazione internazionale di servizio più diffusa nel mondo, anche gli oltre 300 soci degli 11 Lions Club e i giovani del Leo club reggiani organizzano una serie di iniziative gratuite aperte ai cittadini domenica 12 aprile, dalle ore 9 alle 20, in piazza Martiri del 7 Luglio, a Reggio Emilia.

Dal mattino e per l’intera giornata, torna l’unità mobile dei Lions, attrezzata con refrattometri digitali e strumenti di ultima generazione, per effettuare screening e controllo della vista e verificare la predisposizione al diabete con personale qualificato. L’accesso è libero e gratuito. Non è richiesta la prenotazione.

Nel corso della giornata sarà effettuata anche la raccolta di occhiali usati che saranno rigenerati e portati a nuova vita, presso il centro nazionale di raccolta dei Lions a Chivasso, per poi essere donati alle persone bisognose. La vista è una delle cause umanitarie nelle quali sono impegnati i soci Lions, chiamati anche “Cavalieri della vista”.

Lo spazio intrattenimento dedicato a bambini e adulti anche quest’anno è curato dalla casa editrice Asmodée che proporrà divertenti e avvincenti giochi da tavolo e di ruolo.

Dalle ore 16, in piazza Martiri del 7 Luglio, spazio alla musica con il concerto “Vulcano” della Banda Rulli Frulli, un gruppo di giovani musicisti e appassionati, di età tra gli 11 e i 30 anni, che oggi conta 70 componenti tra ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani, abili e diversamente abili. La banda è riconosciuta per la sua valenza sociale oltre che musicale: il gruppo valorizza le abilità di ogni suo componente e favorisce il superamento delle barriere della disabilità attraverso la musica.

Tutte le iniziative del Lions Day, che ha ottenuto il patrocinio di Provincia e Comune di Reggio Emilia, sono realizzate grazie all’impegno e alla generosità dei soci Lions, di tanti volontari e di associazioni amiche, tra cui la Protezione civile che mette a disposizione la tensostruttura – ricevuta in dono proprio dai Lions reggiani in occasione dei recenti episodi alluvionali che hanno colpito la nostra provincia – per ospitare le diverse attività della giornata.