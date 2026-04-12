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Un pomeriggio dedicato all’inclusione sociale, al confronto e alla partecipazione attiva, utilizzando il linguaggio del gioco per affrontare un tema di grande rilevanza sociale. È questo l’obiettivo di “Cartelle in gioco per l’inclusione sociale”, l’evento pubblico organizzato da Unimore mercoledì 15 aprile, dalle 16.00 alle 20,30 presso il Pirru Caffe al Tecnopolo di Reggio Emilia.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto PRISMA 2.0 (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico), un programma finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca che coinvolge diversi atenei italiani con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico, sociale e relazionale all’interno delle comunità universitarie, con particolare attenzione alla popolazione studentesca.

Elemento centrale dell’evento sarà un’attività ludico–interattiva che alternerà momenti di gioco a brevi interventi di esperti e rappresentanti del mondo dell’istruzione, della sanità, dello sport, dei media e delle politiche sociali. I contributi, della durata di pochi minuti, saranno pensati per offrire spunti concreti, esperienze e buone pratiche, in un formato dinamico e accessibile, diverso dal tradizionale convegno accademico.

Tra i relatori: Giacomo Guaraldi, Delegato alla disabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Nicola Simonelli, Segretario Generale AC Reggiana 1919; Cinzia Sgarbi, dirigente psicologa psicoterapeuta AUSL Modena; Nelson Bova, giornalista RAI; Davide Prandi, Assessore a Cura della Città del Comune di Reggio Emilia.

L’evento è organizzato dai docenti Unimore Veronica Margherita Cocco, Elisa Bisagno e Loris Vezzali.

La Prof.ssa Veronica Margherita Cocco sottolinea come: “L’evento si pone l’obiettivo di promuovere un dialogo significativo tra i principali ambiti d’intervento del territorio, come istruzione, sanità, media, sport e politiche sociali, sul tema dell’inclusione sociale, con particolare riferimento alla disabilità. L’iniziativa vuole favorire consapevolezza, comprensione e collaborazione interdisciplinare, testimoniando l’impegno dell’Università verso la propria comunità accademica e il contributo alla costruzione di una società equa e inclusiva”.

Al termine dell’iniziativa sono previsti un rinfresco e DJ set.

La partecipazione è gratuita con iscrizione consigliata tramite il form online: https://forms.gle/zCCiBaqXZ7Cg715c9.