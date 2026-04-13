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A Lavino di Mezzo cambia la modalità di conferimento dei rifiuti: i cittadini che abitano nella porzione di territorio che rientra nel quartiere Borgo Panigale-Reno, oggi serviti dal sistema porta a porta, avranno i cassonetti stradali. I contenitori per la raccolta differenziata saranno ad accesso libero, mentre il cassonetto dell’indifferenziato sarà quello informatizzato apribile con la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali. Il cambio di servizio interessa circa 250 utenti, ai quali è già stata recapitata in buchetta una lettera che spiega le novità.

Hera collocherà i contenitori stradali, una quindicina in tutto, a partire dal 20 aprile. La consegna della Carta Smeraldo inizierà da venerdì 17 aprile e sarà svolta a domicilio: i tutor incaricati da Hera passeranno casa per casa e consegneranno all’intestatario della Tari la Carta Smeraldo fisica e le istruzioni per l’attivazione della Carta Smeraldo virtuale.

Il kit, che contiene anche il materiale informativo sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti, è gratuito e può essere consegnato anche a un convivente residente dell’intestatario Tari. Chi non è regolarmente iscritto a ruolo per il pagamento della tassa rifiuti, dovrà regolarizzarsi all’ufficio Tari del Comune di Bologna (numero verde 800038688 o 0510185048, attivi da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 13).

I tutor incaricati da Hera sono riconoscibili da tesserino nominativo e pettorina identificativa. Per verificare l’identità dell’incaricato è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero verde 800999500 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18). I tutor non chiedono mai né di entrare in casa e né denaro. Passano a domicilio due volte. Se non trovano nessuno, al secondo passaggio lasciano un avviso nella buchetta con le indicazioni per il ritiro della dotazione, necessaria per conferire correttamente i rifiuti.

Per riconsegnare il contenitore del porta a porta (indifferenziato e organico), sarà sufficiente esporre la dotazione come da calendario: gli operatori dei servizi ambientali di Hera ritireranno il bidoncino contestualmente al rifiuto. Per l’organico l’ultima esposizione sarà venerdì 17 aprile, per l’indifferenziato martedì 21 aprile.

Per illustrare tutte le novità, è in programma un incontro pubblico giovedì 16 aprile alle 18.30 al Teatro Ridotto di Lavino di Mezzo (via Marco Emilio Lepido 255, Bologna). Chi parteciperà all’assemblea potrà già in quella sede ritirare la propria Carta Smeraldo.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti del Servizio Clienti del Gruppo Hera, 800999500 per le famiglie e 800999700 per le utenze non domestiche, attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.