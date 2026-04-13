Giovani giornalisti crescono: “Internazionale Kids” scalda i motori con i laboratori sull’ambiente nelle scuole della città

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Fervono i preparativi per il festival di Internazionale Kids, la manifestazione dedicata ai piccoli lettori del mensile “Internazionale kids” in programma in città a maggio.

Con i laboratori sull’acqua e l’ambiente ha preso il via al percorso di avvicinamento al festival di giornalismo pensato per lettrici e lettori dagli 8 agli 14 anni. Tre giorni di incontri e laboratori dall’8 al 10 maggio dove i protagonisti saranno i giovani lettori a confronto con i grandi interrogativi che agitano l’attualità: intelligenza artificiale, ambiente, Iran, fotografia, pronomi, fumetti e musica. Durante gli incontri sarà possibile ascoltare storie per capire meglio il mondo di oggi.

Per arrivare preparati al festival 40 studenti di due classi delle scuole Don Borghi di Rivalta sono al lavoro da qualche settimana. Il progetto, curato da Internazionale Kids e Eduiren, il settore educational di Iren, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e Officina Educativa, è pensato come un percorso di educazione al giornalismo e alla partecipazione civica per gli studenti delle scuole medie. Il progetto è articolato, durante l’anno scolastico, in cinque incontri a tema ambientale: il ciclo idrico integrato, la sua gestione e la comunicazione scientifica, che permetteranno di approfondire gli argomenti, metter a punto tecniche e modalità per condurre un’intervista e stilare un questionario sulle nostre abitudini e conoscenze legate all’acqua del rubinetto che verrà sottoposto ai cittadini reggiani durante i giorni del festival. Al lavoro in classe, seguirà l’esperienza diretta durante i tre giorni di festival dove gli studenti si organizzeranno come una vera e propria redazione giornalistica raccogliendo pareri, interviste e domande per l’autrice del libro a fumetti “Al lago!Al lago!” fino a domenica 10 maggio quando i giovani giornalisti presenteranno i risultati di tutto il loro lavoro in un incontro del festival aperto al pubblico.

Internazionale Kids si svolgerà dall’8 al 10 maggio in diversi punti della città: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium, la Biblioteca delle arti e l’Aula magna dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il festival è promosso da Internazionale Kids, Internazionale, Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani. È realizzato grazie allo sponsor Iren, con il sostegno di E80 Group, Valorugby Emilia, Mapei stadium, Generazione S, Save the Children, Fondazione Beta e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ets. È realizzato in collaborazione con Norla − Norwegian Literature Abroad e la Reale ambasciata di Norvegia in Italia, Institut français Italia, Musei civici di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia – dipartimento di educazione e scienze umane, Fondazione Reggio Children, Remida, Reggio Children, Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia Città Senza Barriere.