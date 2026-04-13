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Ha preso il via, come ogni anno in questo periodo, la campagna di comunicazione che ricorda alla cittadinanza la possibilità di destinare il 5 per mille all’IRCCS dell’Azienda USL di Reggio Emilia.

Sin dal 2018 le risorse provenienti da questa importante fonte di finanziamento danno vita a nuovi progetti, selezionati annualmente con un bando che premia le proposte scientifiche più promettenti valutate da qualificati revisori esterni all’Azienda.

L’immagine della campagna mostra i volti delle 5 ricercatrici selezionate nel 2025, i cui progetti sono tuttora in corso; il messaggio-guida “La cura dei tumori passa da qui” è accompagnato da foto riconoscibili dei 6 comuni capo-distretto del territorio provinciale (Reggio Emilia, Scandiano, Montecchio, Correggio, Castelnovo ne’ Monti, Guastalla), a indicare che l’IRCCS è diffuso e i benefici della ricerca sanitaria ricadono su ogni servizio che l’Azienda offre in ambito ospedaliero e territoriale.

A distanza di 15 anni dal riconoscimento ministeriale di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, arrivato nel 2011, sono tanti i traguardi raggiunti come numero di progetti portati a compimento, relativo impact factor (rilevanza scientifica) e finanziamenti ricevuti.

Nonostante le piccole dimensioni, oggi l’IRCCS di Reggio Emilia è quinto per volume di finanziamenti europei ed è primo in Regione Emilia-Romagna (settimo a livello italiano) per attrazione di finanziamenti competitivi da privati.

“Il 5 per mille è un’importante fonte di finanziamento ma, ancor prima, è una preziosa manifestazione di stima da parte di cittadini e cittadine nei confronti di quest’Azienda: la loro fiducia ci carica della responsabilità di continuare in un percorso di crescita che porta risultati di grande valore per le cure e l’assistenza ai pazienti” dichiara il Direttore Scientifico prof. Antonino Neri.

Per destinare il 5 per mille è sufficiente indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dell’Azienda sanitaria – 01598570354 – e firmare nell’apposito riquadro “finanziamento della ricerca sanitaria”.

I progetti finanziati nel 2025

Barbara Bressi, Benedetta Donati, Mila Gugnoni, Lucia Merolle e Valeria Trojani sono le cinque giovani ricercatrici che, attraverso la selezione interna, hanno visto finanziati lo scorso anno i loro progetti con risorse derivanti dal 5 per mille. Varie le tematiche sulle quali indagano: riabilitazione nei tumori ematologici, terapie nel linfoma di Hodgkin, progressione del mesotelioma pleurico maligno, ruolo delle piastrine nel tumore al seno, strumenti non invasivi in radioterapia per il tumore alla mammella.

Tutte le informazioni su: www.chiricercacura.it