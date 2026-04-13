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Dal 15 aprile si aprono le iscrizioni ai centri estivi ricreativi per bambini e ragazzi proposti dal Comune di Maranello per l’estate 2026. Le attività sono rivolte ai bambini che frequentano nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie nell’anno scolastico 2025/2026 e sono suddivise per fasce di età (1-3 anni, 3-6 anni, 6-11 anni).

Il centro estivo 1-3 anni si svolgerà al nido d’infanzia Le Coccinelle dal 1 al 31 luglio con giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, manipolazioni, travasi, letture animate. Il centro estivo 3-6 anni si terrà alla Scuola d’infanzia Cassiani, sempre dal 1 al 31 luglio, con giochi d’acqua, attività espressive, psicomotricità, drammatizzazioni. Per la fascia di età 1-6 anni le proposte riguardano bambini con genitori che lavorano entrambi. Per la fascia 6-11 anni, infine, alla Scuola Primaria Stradi dall’11 giugno al 31 luglio si effettueranno giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori. Le tariffe dei centri estivi 3-6 anni e 6-11 anni per gli utenti non residenti nel Comune di Maranello saranno definite e comunicate alle famiglie entro metà maggio 2026. Le iscrizioni si raccolgono online dal 15 al 30 aprile compresi; contestualmente alle iscrizioni verranno raccolte anche le richieste di agevolazione tariffaria (in base a ISEE, parametri socio sanitari e numero figli frequentanti i servizi). Per i bambini e ragazzi con disabilità certificata è stata definita una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia; i bambini in relazione all’età potranno essere inseriti nei centri estivi comunali o in altri centri estivi del territorio. Anche per l’estate 2026, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere contributi per la frequenza dei centri estivi comunali e privati aderenti al Progetto Conciliazione vita-lavoro. La domanda potrà essere presentata nel mese di giugno. Maggiori informazioni saranno rese note con specifica comunicazione. Oltre ai centri estivi comunali sono previste proposte ricreative da parte di altri soggetti del territorio (Polisportiva di Maranello, Maranello Gold Academy, The English Corner, Parrocchia di Maranello). Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Istruzione del Comune di Maranello, tel: 0536 240042 e-mail: istruzione@comune.maranello.mo.it.