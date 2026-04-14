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Il 43° Rally Città di Modena è ormai alle porte, pronto a consolidare il suo prestigio nel panorama automobilistico italiano, unendo la tradizione delle competizioni moderne e storiche. L’attesa cresce con entusiasmo tra piloti, team e appassionati, chiamati a rispondere alla sfida promossa dal New Turbomark Rally Team con il supporto dell’Automobile Club Modena.

La manifestazione si svolgerà nel weekend del 25 e 26 aprile, con Maranello ancora una volta al centro delle attività, confermandosi il cuore pulsante dell’evento.

Il format, ben collaudato, saprà offrire uno spettacolo coinvolgente e al contempo regalare contenuti tecnici di alto livello, rientrando nel calendario della Coppa Rally di Zona 6 e del Trofeo Rally di Zona 3 dedicato alle vetture storiche.

Il programma sarà scandito da tre giornate ricche di azione.

Si inizia venerdì 24 aprile con la distribuzione del road-book e le ricognizioni del percorso, preludio di ciò che accadrà nel fine settimana.

Sabato 25 aprile sarà una giornata intensa che prenderà il via con le verifiche sportive e tecniche, seguite dallo shakedown a Serramazzoni (2,28 km). Nel tardo pomeriggio, alle 17:30, si darà il via alla spettacolare partenza presso il Museo Ferrari di Maranello, un luogo simbolico per gli appassionati.

La competizione sarà organizzata su sei prove speciali: due passaggi sulla “Barighelli” durante la serata di sabato e, nella giornata di domenica 26 aprile, due ripetizioni delle prove “Lavacchio” e “Valle”, che rappresenteranno i momenti decisivi per la classifica.

L’arrivo e la cerimonia di premiazione sono fissati per le ore 16:00 al Museo Ferrari, concludendo in grande stile un evento carico di adrenalina e passione per i motori.