Il festival itinerante Crossroads si trasferisce a Dozza (BO) per un intero weekend con due concerti tutti al femminile. Si inizia sabato 18 aprile con il trio Le Scat Noir, formato da Natalia Abbascià (voce e violino), Sara Tinti (voce e tastiere) e Ginevra Benedetti (voce). L’appuntamento è alle ore 21 al Teatro Comunale (che ospiterà poi anche il concerto di domenica con le As Madalenas).
Il trio Le Scat Noir si è formato nel 2013 a Ferrara. In esso, Natalia Abbascià, Sara Tinti e Ginevra Benedetti, partendo da un sottofondo jazz, uniscono i loro background musicali e umani. L’intreccio non convenzionale di tre voci, impiegate sia a cappella che con violino e pianoforte, ha aperto la porta a una ricerca timbrica che mette sempre in risalto la complicità con l’ascoltatore. Dopo essersi cimentate in arrangiamenti di brani del repertorio jazz, swing, del cantautorato e della musica antica, hanno iniziato anche a dare vita a un proprio repertorio originale, sia composto individualmente che sperimentando un processo di scrittura collettiva. Questo loro eclettismo è perfettamente documentato nell’album Aerography (2019).
Nel corso della sua carriera, il trio si è aggiudicato numerosi premi: Multiculturita Europe Contest (2016), Tour Music Fest (2016), Baku Jazz Festival (2017), Forum Jazz Live (2019) sino al più recente primo premio al concorso I Suoni delle Dolomiti (2025).
Informazioni
Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it
website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it
Indirizzi e Prevendite:
Dozza (BO): Teatro Comunale, Via XX Settembre 51.
Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423.
Informazioni e prenotazioni: Jazz Network tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.