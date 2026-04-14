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Prosegue il legame tra Formigine e la città tedesca gemellata di Verden attraverso un’iniziativa che vede protagonisti i giovanissimi. Per il terzo anno consecutivo, una delegazione di venti studenti e due insegnanti è giunta nel nostro territorio per partecipare a un programma di attività presso la scuola secondaria di primo grado Fiori.

Lo scambio è stato reso possibile grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del progetto Erasmus+, oltre che alla fondamentale disponibilità della scuola e della dirigente Ismalia Sambucci. L’iniziativa vede come coordinatrice la docente Cristina Ferri, con la collaborazione delle insegnanti Samantha Taglini e Giulia Toffanetti per l’Italia e Julia Neddenriep e Marianne Freimann per la Verdener Campus Oberschule.

Le attività coinvolgono direttamente le classi seconde del plesso formiginese. Per ogni sezione, due alunni italiani affiancano i compagni tedeschi in laboratori di conversazione e confronto. Oltre alla dimensione scolastica, il gruppo di Verden avrà l’opportunità di scoprire le eccellenze del territorio: domani pomeriggio è prevista la visita guidata al Castello e alla Torre dell’Acquedotto, simboli storici della nostra città. Il soggiorno, che si concluderà venerdì con il rientro in Germania, prevede inoltre tappe culturali a Modena e nelle zone limitrofe per offrire agli ospiti una visione d’insieme del patrimonio emiliano.