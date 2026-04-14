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La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano curata da ATER Fondazione si conclude giovedì prossimo 16 aprile alle 21 con il concerto dell’artista cubana Ana Carla Maza, per la prima tappa in Emilia-Romagna del suo Alamar World Tour.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’edizione extended della ‘Pavullo Music Week’.

Con il suo nuovo lavoro Alamar, Ana Carla Maza rappresenta la memoria, l’eccellenza, e la gioia assoluta di vivere della nuova voce di Cuba, per portarla nei palchi più importanti del mondo. Un album brillante e profondamente personale, che mette insieme virtuosismo, energia e maturità per reinterpretare la tradizione musicale cubana e aprirla al mondo. Dal 2026 al 2029 è previsto infatti un tour che porterà la sua musica in Europa, America Latina, Stati Uniti e Asia.

Si possono effettuare prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it e al numero 0536 304034