<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Sciopero nazionale venerdì 17 aprile proclamato dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl venerdì 17 aprile dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità privata e delle Rsa (Residenze sanitarie assistite) per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro. Alla manifestazione sarà presente una folta delegazione di lavoratori e sindacalisti della Fp Cgil Modena.

In vista dello sciopero e della manifestazione a Roma del 17 aprile per i rinnovi dei Ccnl Sanità Privata Aris Aiop, Aris Rsa, Aiop Rsa, il sindacato Fp Cgil sta intensificando la mobilitazione nei luoghi di lavoro con una campagna straordinaria di assemblee che sta toccando le principali strutture sanitarie della provincia: da Villa Igea a Villa Rosa, passando per Hesperia Hospital, Villa Pineta e i poliambulatori Aesculapio San Felice, Hesperia Diagnostic, Center Carpi, Poliambulatorio Chirurgico Modenese, ecc…

Al centro della protesta il mancato rinnovo dei Ccnl Sanità Privata (Aris Aiop) e Aiop Rsa che interessa circa 2.500 lavoratrici e lavoratori nel solo territorio modenese. “C’è un paradosso che i cittadini devono conoscere – esordisce Mohcine El Arrag della segreteria Fp Cgil Modena – Moltissimi utenti che si rivolgono a queste strutture tramite CUP per interventi di chirurgia, riabilitazione o analisi, non percepiscono la natura privatistica del datore di lavoro perché ricevono, a tutti gli effetti, un servizio pubblico. Eppure, chi garantisce quel servizio vive una discriminazione inaccettabile. Per una figura come quella dell’infermiere parliamo di circa 500 euro in meno rispetto ai colleghi della sanità pubblica a parità di mansioni e responsabilità. Un divario che si traduce in sfruttamento dei lavoratori e in dumping contrattuale”.

“I contratti sono fermi da 8 anni per la sanità privata e addirittura da 14 anni per il settore Rsa, mentre i bilanci di alcune aziende volano, con società persino quotate in Borsa, i salari dei dipendenti restano al palo” denuncia El Arrag. Questa situazione sta provocando una fuga di personale privando le strutture private dei professionisti migliori e rischiando di abbassare la qualità dell’assistenza. Dalle assemblee con i lavoratori emerge un quadro allarmante anche sulle condizioni di lavoro. La carenza di personale infermieristico e assistenziale (OSS) costringe spesso gli operatori a turni di 12 ore o alla soppressione del riposo settimanale. Spesso il personale in servizio è ridotto ai contingenti minimi previsti per le emergenze, pur dovendo gestire l’attività ordinaria.

La FP Cgil di Modena chiede un intervento immediato su tre fronti:

Rinnovo immediato dei contratti con adeguamenti salariali dignitosi; Piano di assunzioni per garantire il recupero psico-fisico dei lavoratori; Propone che l’applicazione dei contratti rinnovati diventi un requisito obbligatorio per le strutture accreditate che vogliono operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

“Il principio è semplice: stesso salario e stessi diritti per lo stesso lavoro” conclude El Arrag – La mobilitazione non si fermerà allo sciopero nazionale del 17 aprile a Roma, per sostenere con determinazione il rinnovo dei contratti e il pieno riconoscimento dei diritti e continuerà finché non arriveranno risposte concrete per chi, ogni giorno, garantisce la salute dei modenesi.