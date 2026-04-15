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L’Unione delle Terre d’Argine, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, conferma anche per il 2026 il proprio impegno a sostegno delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, con l’avvio della settima edizione del progetto “Trame d’Argento”.

L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari residenti nei comuni dell’Unione che, in attesa di un posto convenzionato in Casa Residenza per Anziani (CRA), sostengono direttamente i costi di ospitalità presso strutture private.

Per l’anno 2026 è previsto uno stanziamento complessivo di 62.500 euro, di cui 50.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e 12.500 euro dall’Unione delle Terre d’Argine. Il contributo ha l’obiettivo di rimborsare parzialmente le spese sostenute nel corso del 2025, fino a un massimo di dieci mensilità e con un tetto di 4.000 euro per ciascun beneficiario.

Possono presentare domanda le persone non autosufficienti, o i loro rappresentanti legali, che risultano inserite nelle graduatorie distrettuali per l’accesso alle CRA pubblicate nel 2025 e che erano già ospiti in regime privato presso strutture residenziali quali Case Residenza per Anziani, Case famiglia, Case albergo o Comunità alloggio.

L’importo del contributo viene definito in base all’ISEE sociosanitario residenziale del beneficiario, secondo le seguenti fasce:

fino a 10.000 euro: contributo massimo di 400 euro mensili;

da 10.001 a 25.000 euro: contributo massimo di 325 euro mensili;

da 25.001 a 32.500 euro: contributo massimo di 250 euro mensili;

da 32.501 a 50.000 euro: contributo massimo di 200 euro mensili;

oltre 50.001 euro: non è previsto contributo.

Le domande possono essere presentate da mercoledì 15 aprile 2026 fino alle ore 12:00 di mercoledì 15 maggio 2026. La richiesta, completa di attestazione ISEE e delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute nel 2025, può essere trasmessa consegnando la documentazione a mano presso il Servizio Inclusione Casa Assistenza Economica (via San Rocco 5, Carpi), preferibilmente su appuntamento, tel….. oppure inviando una mail all’indirizzo tramedargento7@terredargine.it

L’avviso pubblico completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Nel corso della precedente edizione sono pervenute un totale di 27 domande, di cui 21 sono risultate ammissibili al contributo. Il finanziamento complessivo erogato è stato pari a euro 46.386,00.

“Con questo progetto” – spiega Tamara Calzolari – ”rinnoviamo il nostro impegno per supportare le famiglie che devono affrontare ingenti spese per l’assistenza ad un proprio caro che si trovi in situazioni di non autosufficienza e necessiti del ricovero in una struttura. Le problematiche che accompagnano l’invecchiamento sono progressivamente in aumento e vogliamo anche con questo strumento stare al fianco dei caregiver .”

“Con la settima edizione di Trame d’Argento, la Fondazione conferma il proprio sostegno a un progetto che negli anni ha saputo rispondere in modo efficace a un’urgenza complessa e delicata: alleggerire il peso economico delle famiglie, nell’attesa di un posto in una struttura convenzionata di un proprio caro, in situazione spesso di non autosufficienza – sottolinea Mario Ascari, Presidente della Fondazione CR Carpi. Un impegno verso le persone più fragili e di chi si prende cura di loro, che continuiamo a sostenere con convinzione, capace di dare una risposta concreta a una fase particolarmente delicata per le famiglie.”