Ricercato dall’ottobre 2024, un uomo di 44 anni di origine straniera, è stato finalmente arrestato dai Carabinieri durante un controllo stradale a Puianello lo scorso 13 aprile. La cattura è avvenuta grazie alla prontezza e alla meticolosa attività di sorveglianza del territorio da parte dei militari della Stazione di Quattro Castella.
L‘uomo era destinatario di un ordine di carcerazione ripristinato il 7 ottobre 2024 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bologna, dovendo scontare una pena detentiva di 2 anni, 9 mesi e 28 giorni, oltre a pagare una multa di 6.200 euro, per una condanna definitiva legata a un caso di furto aggravato. Il reato risale a un episodio avvenuto a Bologna, in circostanze di particolare gravità: l’uomo aveva avvicinato una donna con la figlia di 5 anni, fingendo di aiutarle lungo una pista ciclabile. Approfittando della distrazione della madre, aveva rubato la borsa dal cestino della bicicletta e si era dato alla fuga. La donna, preoccupata per la figlia, aveva rinunciato a inseguirlo, ma un giovane presente sul posto si era lanciato all’inseguimento, bloccandolo poco dopo insieme ad alcuni passanti. La refurtiva recuperata era stata restituita interamente alla vittima.
Nonostante il rigetto delle richieste di misure alternative e la successiva revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione, il 44enne era riuscito a evitare l’arresto per quasi due anni.
Durante un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto della criminalità, i Carabinieri hanno notato l’auto sospetta in cui l’uomo si trovava, procedendo immediatamente alla sua identificazione. Dopo essere stato fermato, il soggetto è stato condotto presso la caserma per adempiere alle formalità burocratiche e, successivamente, trasferito alla Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove dovrà scontare la pena residua come disposto dall’Autorità Giudiziaria.