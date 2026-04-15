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Il festival itinerante Crossroads completa il suo fine settimana al Teatro Comunale di Dozza: domenica 19 aprile alle ore 21 si esibirà duo As Madalenas. Cristina Renzetti e Tati Valle, entrambe a voce, chitarra e percussioni, eseguiranno un omaggio a Ornella Vanoni tra Italia e Brasile.

Cristina Renzetti è una delle più squisite interpreti del repertorio brasiliano in Italia. Trasferitasi a Bologna (da Terni, dov’è nata nel 1981), inizia a frequentarne la scena jazzistica, dando vita alle sue prime collaborazioni, tra le quali spicca quella con Rocco Casino Papia, che porta alla creazione della band Jacaré, dove trova piena realizzazione la sua passione per la musica brasiliana. Tra il 2006 e il 2011 vive tra l’Italia e Rio de Janeiro. E proprio in Brasile, nel 2011, esce il suo primo disco da solista, Origem é girO, mentre in precedenza aveva inciso due album coi Jacaré. Oltre alle collaborazioni con numerosi esponenti della nuova generazione della musica brasiliana, ha preso parte a gruppi con Cristina Zavalloni, Patrizia Laquidara, David Linx.

La cantautrice brasiliana Tatiana Valle è nata a Londrina (Paranà) nel 1983, ma dal 2007 vive in Italia. Nel 2014 è uscito il suo primo disco, Livro dos dias, mentre più recente è Canto Estrangeiro (con Giovanni Guaccero, 2022). Ha collaborato con Gustav Lundgren, Guinga, Gabriele Mirabassi, Valentino Corvino, Giancarlo Bianchetti, Vince Abbracciante, Tosca, Cristina Zavalloni, Roberto Taufic, Ferruccio Spinetti…

Il duo As Madalenas che riunisce queste sensibili interpreti è un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore. Le diverse sfumature di samba, bossa e folklore carioca sono affrontate in un accavallamento di lingua portoghese e italiana. Nelle scalette, alle immancabili presenze verde-oro (Chico Buarque, Caetano Veloso…) si affiancano non meno emozionanti composizioni originali. Insieme dal 2013, le As Madalenas hanno pubblicato il terzo disco, omonimo, nel 2023: un live nel quale si presentano in veste di cantautrici, eseguendo principalmente brani di loro composizione. La loro traiettoria artistica fa ora un nuovo progresso con un omaggio a Ornella Vanoni, nel quale vengono riprese soprattutto le canzoni brasiliane del suo repertorio.

Indirizzi e Prevendite :

Dozza (BO): Teatro Comunale, Via XX Settembre 51.

Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.