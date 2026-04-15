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Venerdì 17 aprile, alle ore 18, nella sala civica di via Morandi 9, ci sarà il secondo appuntamento con la rassegna “Genius Loci, autori e territorio”. Saranno presenti i due autori Alessandro Pivetti ed Emiliano Calvo, che presenteranno il loro libro “Alareiks il falco di fuoco”.

Il volume è ambientato nel 410 d.C. Fallite le trattative con l’imperatore, l’esercito visigoto, guidato da Alareiks, è in marcia verso Roma con l’intento di conquistarla. Lungo la loro calata incontreranno infidi pirati schiavisti, che li costringeranno a uno scontro all’ultimo sangue per il controllo della loro flotta. Dentro l’Urbe, intanto, la congiura ordita dalla nobile Proba e dal gladiatore Spendios divampa con violenza, solo il pontefice Innocentius e il generale Maximus ancora si ergono contro di essa a strenui difensori della romanità.

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Si intitola “Il linguaggio del gatto” il libro del medico veterinario Olga Pattacini che verrà presentato sabato 18 aprile, alle ore 16.30, nella sala civica. Il volume è molto utile per comprendere emozioni, gesti e segreti dei felini.

L’autrice dialogherà con la giornalista Elisa Pederzoli e ci saranno letture a cura dell’attrice, regista e drammaturga Maria Antonietta Centoducati.

L’iniziativa è organizzata dal Lions Club di Albinea, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Soroptimist International.