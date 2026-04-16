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Prosegue a San Lazzaro di Savena il ciclo di appuntamenti su salute, prevenzione e corretti stili di vita alle Officine SanLab promosso da AUSL di Bologna, Comune di San Lazzaro e associazioni aderenti al Tavolo per la promozione della salute. Dopo il primo incontro dedicato alle aritmie cardiache, il secondo appuntamento “Alcol? No grazie!” è in programma per giovedì 23 aprile, dalle 17 alle 19.30, sempre negli spazi di via Emilia 253/A: un momento di sensibilizzazione e confronto pubblico dedicato a un tema di grande attualità, con particolare attenzione al consumo di alcolici tra i giovani.

L’iniziativa è promossa da Auser Bologna in collaborazione con ASP Rodriguez – Progetto In Sostanza e con il Servizio Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna. Durante l’incontro, educatori, medici e psicologi si confronteranno con il pubblico per offrire informazioni, strumenti di consapevolezza e occasioni di approfondimento su un tema che riguarda da vicino famiglie, ragazzi e comunità. L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio pensato per offrire ai cittadini occasioni concrete di informazione e dialogo sui temi che incidono maggiormente sul benessere individuale e collettivo, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e associazionismo locale.

Il ciclo di incontri proseguirà poi il 21 maggio, sempre alle Officine SanLab, con un appuntamento dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini, con dimostrazione pratica e prova per i partecipanti.