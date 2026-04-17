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Un fine settimana all’insegna dello sport, della natura e della valorizzazione del territorio: sono due gli eventi di rilievo in programma a Castelnovo Monti, capaci di richiamare appassionati da tutta Italia e generare un importante indotto turistico.

Il primo appuntamento è con Bismantova Meet 2026, il raduno dedicato all’arrampicata sulla Pietra di Bismantova, organizzato dal Club Alpino Accademico Italiano. Già dalle prime ore di venerdì sono attesi oltre cento partecipanti, con strutture ricettive del territorio già completamente occupate e ulteriori arrivi previsti tra gli appassionati “indipendenti”.

Saranno presenti 45 giovani alpinisti provenienti dalle scuole CAI, affiancati da una ventina di tutor e da diversi referenti dell’organizzazione. Il programma prevede, per tutto il weekend, arrampicate libere con il supporto di tutor e climber locali, oltre a momenti di confronto e approfondimento.

In calendario anche due serate aperte al pubblico: venerdì dedicata alla storia alpinistica della Pietra di Bismantova con Gino Montipò, Gian Paolo Montermini, Alessandro Fiori e Benedetta Lucarelli, moderati da Luca Calvi; sabato spazio ai racconti sull’alpinismo in Appennino e alle esperienze più recenti sulla Pietra con Alberto Rampini, Francesco Cintori e Marco Furlani.

Il ritrovo è fissato presso la sede della Croce Verde e del CAI di Castelnovo Monti, in via dei Partigiani. La chiusura è prevista domenica pomeriggio con un momento conclusivo tra saluti, rinfresco e premiazioni.

Afferma il referente dell’organizzazione, Stefano Righetti del CAI: “Bismantova Meet nasce come un ponte tra le scuole CAI e il Club Alpino Accademico Italiano con l’obiettivo di accompagnare giovani alpinisti già formati in un percorso di crescita che unisce tecnica, etica e cultura della montagna. Abbiamo scelto un format a numero contenuto per garantire qualità, confronto e condivisione, affiancando all’attività in parete momenti di approfondimento sulla storia della Pietra e sull’alpinismo in Appennino. Per noi è fondamentale trasmettere valori, attenzione all’ambiente e responsabilità nell’andare in montagna: l’alpinismo non è solo prestazione sportiva, ma anche cultura e identità. È su questo che si costruisce il futuro del nostro sodalizio”.

“Siamo molto soddisfatti di poter ospitare un evento di questo livello – sottolinea l’assessora alla Promozione del territorio, Silvia Dallaporta – che valorizza uno dei simboli più importanti del nostro territorio come la Pietra di Bismantova. La collaborazione storica con il CAI, in particolare con la sezione Bismantova di Castelnovo, rappresenta un punto di forza: grazie al loro impegno costante nella cura dei sentieri e delle pareti, possiamo accogliere appassionati in un contesto sicuro e di grande valore ambientale”.

Accanto all’arrampicata, il weekend offrirà anche un secondo evento capace di unire sport e benessere animale: il 5° Memorial Bruno Levrini, organizzato dall’associazione Briganti a 6 zampe.

L’iniziativa, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, sarà dedicata alla disciplina del Dog Balance, una pratica che unisce esercizi di equilibrio, concentrazione e relazione tra cane e proprietario, contribuendo al benessere fisico e mentale dell’animale, e che negli anni ha riscosso grande partecipazione a Felina.

Il programma si aprirà sabato con la gara nazionale di Dog Balance (circuiti CSEN e Fidasc) presso la palestra e la pista polivalente di Felina. Domenica spazio invece a una pedalata aperta a tutti sull’Appennino, organizzata dal Team Cicli Campioli, seguita da attività esperienziali come il bagno di suoni guidato da Gigliola Ciceri e da un pranzo conviviale.

Due eventi diversi ma complementari, che raccontano un territorio vivo e dinamico, capace di attrarre appassionati di sport outdoor, famiglie e visitatori, valorizzando al tempo stesso le proprie eccellenze ambientali e associative.

L’assessore allo Sport Carlo Boni commenta: “Avere nello stesso fine settimana appuntamenti legati a discipline così diverse è un segnale molto positivo perché dimostra come il nostro territorio sappia esprimere vocazioni differenti, dall’arrampicata alla relazione con gli animali, fino al ciclismo e alle attività outdoor più inclusive. Il turismo sportivo rappresenta per Castelnovo Monti un asset sempre più strategico e iniziative come queste contribuiscono non solo a promuovere le nostre eccellenze ambientali, ma anche a generare economia e nuove opportunità per il territorio”.