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Un momento di grande prestigio e valore simbolico quello che si è svolto ieri, venerdì 17 aprile 2026, a Vergato con la visita di due nomi storici del ciclismo italiano, Davide Cassani e Roberto Conti, che hanno fatto una breve tappa nel territorio per rendere omaggio alla scultura dedicata ad Alfonso Calzolari, prima di proseguire verso Lizzano in Belvedere dove terranno in serata un incontro pubblico.

L’opera, realizzata dall’artista Gianluca Boschi e inaugurata dall’Amministrazione comunale nel 2024, rappresenta uno dei luoghi simbolo della memoria sportiva e ciclistica del Capoluogo e celebra la figura del campione vergatese che nel 1914 scrisse una pagina leggendaria della storia del ciclismo italiano, vincendo il Giro.

Ad accogliere i due campioni erano presenti il Consigliere con delega allo Sport Roberto Giusti, l’Assessore alla Cultura Amleto Gardenghi, il Vicesindaco Stefano Pozzi, l’ex Luogotenente della Guardia di Finanza Davide Rinnovasi e lo stesso artista Gianluca Boschi.

Quando manca un mese esatto dal passaggio del Giro d’Italia, prosegue il lavoro e l’attenzione dell’Amministrazione verso questo grande evento internazionale, che vedrà la carovana rosa transitare davanti in Piazza Capitani della Montagna il prossimo, e la visita dei due campioni internazionali assume un significato ancora più profondo.