Nella mattinata di oggi 11 pattuglie della Polizia locale sono state impegnate nel Piano di controllo della sicurezza stradale in città, sia su strade dove il limite è dei 30 km/h sia su strade in cui il limite è a 50 km/h.
Questo l’esito dei controlli che hanno riguardato 157 veicoli:
- verbali velocità con limite 50 km/h: 8;
- verbali velocità con limite 30 km/h: 6;
- verbali per mancato uso di cinture: 4;
- verbali per mancanza di documenti: 3;
- verbali per circolazione contromano: 2;
- verbali per mancanza casco su monopattino: 1;
- verbali per sorpasso sull’attraversamento pedonale: 1;
- ritiro di patenti: 1;
- soste con rimozione: 1.