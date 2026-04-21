<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si è conclusa in Cappella Farnese l’ottava edizione della Premiazione Bologna Ambassador, l’appuntamento annuale del Comune di Bologna e di Fondazione Bologna Welcome che celebra il capitale intellettuale del territorio e il suo impatto strategico sul settore congressuale. Alla presenza delle principali autorità cittadine, sono state 14 le personalità di spicco insignite del riconoscimento quest’anno.

L’iniziativa valorizza figure autorevoli del mondo accademico, medico, scientifico e imprenditoriale che, sostenendo la candidatura di Bologna per grandi eventi internazionali, ne favoriscono la visibilità e la crescita economica. Non solo eventi, però: è stato nominato Bologna Ambassador anche Carlo Gherardi, fondatore e amministratore delegato di CRIF, premiato per una strategia di internazionalizzazione aziendale che ha saputo portare il nome di Bologna nel mondo.

Con i premiati di questa edizione, sale a 114 il numero totale di professionisti che, dal 2018 a oggi, hanno ricevuto questo prestigioso titolo.

Il progetto, nato nel 2018 su iniziativa del Bologna Convention Bureau (business unit di Fondazione Bologna Welcome), dà merito a chi si impegna a promuovere la città come sede d’eccellenza per eventi, sapere e business. È proprio grazie a questo straordinario capitale umano che Bologna è oggi una destinazione di altissimo profilo: secondo gli ultimi ranking ICCA (International Congress and Convention Association), la città è stabilmente nella Top 30 in Europa e sul podio a livello nazionale.

Durante la cerimonia, i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato il momento di forte espansione della destinazione. Sono intervenuti: Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena; Maria Letizia Guerra, delegata per l’impegno pubblico dell’Università di Bologna; Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome, e Marinella Maggiori e Mariagrazia Baroni, nominate Ambassador per il 18th World Congress of Music Therapy – WCMT.

L’elenco dei Bologna Ambassador 2026 premiati:

1. Susanna Esposito

professoressa Ordinaria di Pediatria, Università di Parma

direttrice della Clinica Pediatrica all’Ospedale Pietro Barilla, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

premiata per 44th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases – ESPID

2. Marinella Maggiori

docente di Musicoterapia Applicata al Conservatorio B. Maderna – G. Lettimi di Cesena Rimini

presidente AIM Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia

presidente Associazione Diapason Progetti Musicali APS

musicoterapeuta Centro Terapeutico di Antoniano (Bo)

premiata per 18th World Congress of Music Therapy – WCMT

3. Mariagrazia Baroni

professoressa di Musicoterapia, Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria

supervisore DIN, Musicoterapia e Neuroscienze, Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto

musicoterapeuta, Hospice Casa Madonna dell’Uliveto (RE)

premiata per 18th World Congress of Music Therapy – WCMT

4. Nicola Barban

professore ordinario di Demografia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

premiato per European Population Conference 2026 – EPC 2026

5. Roberto Tuberosa

professore ordinario di Biotecnologie agrarie e Genetica agraria, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

premiato per 4th International Wheat Congress – IWC

6. Silvia Romagnoli

professoressa ordinaria di Finanza quantitativa, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Greening Energy Market and Finance

premiata per 13th Bachelier World Congress of the Bachelier Finance Society

7. Paolo Guasoni

professore ordinario di Matematica finanziaria, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

premiato per 13th Bachelier World Congress of the Bachelier Finance Society

8. Renato Seracchioli

professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

direttore dell’U.O. Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

premiato per European Endometriosis Congress – EEC 2026

9. Antonio Nanetti

primo ricercatore, CREA Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente

premiato per EurBee 11 – 11th European Conference of Apidology

10. Chiara Berteotti

professoressa Associata di Fisiologia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

premiata per ISAN2026 – 14th Congress of the International Society for Autonomic Neuroscience

11. Davide Martelli

professore Associato di Fisiologia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Honorary Associate Professor, The Florey Institute, Parkville, Australia

premiato per ISAN2026 – 14th Congress of the International Society for Autonomic Neuroscience

12. Chiara Faenza

chief sustainability officer, Coop Italia

premiata per Agraya Summit 2026

13. Andrea Bartolini

professore associato di Architetture dei calcolatori, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

premiato per RISC-V Summit Europe 2026

14. Carlo Gherardi

fondatore e amministratore delegato di CRIF

imprenditore

premiato per strategia di internazionalizzazione e posizionamento globale di CRIF