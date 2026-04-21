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Confesercenti Area Terre di Castelli esprime apprezzamento per il nuovo bando promosso dal Comune di Spilamberto, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per il miglioramento e il coordinamento dell’immagine delle aree esterne dei pubblici esercizi, delle attività artigianali alimentari e dei negozi di vicinato.

Si tratta di un’iniziativa importante che va nella direzione di sostenere concretamente le imprese del territorio, incentivando investimenti su dehors, arredi e riqualificazione degli spazi esterni. Un intervento che non solo contribuisce a migliorare il decoro urbano, ma rafforza anche l’attrattività commerciale e la qualità dell’esperienza per cittadini, turisti e visitatori.

“Accogliamo con favore questo bando perché rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso il commercio di prossimità e le piccole imprese, che svolgono un ruolo fondamentale nella vitalità economica e sociale dei centri urbani. Particolarmente positiva è la scelta di incentivare progetti orientati a un’immagine coordinata degli spazi esterni, favorendo una maggiore armonia estetica e una valorizzazione complessiva del territorio” commenta Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre di Castelli.

Interventi mirati e accessibili come questo possono generare effetti concreti e diffusi, contribuendo a rafforzare la competitività delle attività locali e a rendere i centri urbani più vivibili e attrattivi.

“Il commercio di vicinato non è soltanto una questione economica: è presidio di comunità e contribuisce a mantenere vivo il territorio. Per tali ragioni, misure come questa non vanno lette solo come sostegno alle imprese, ma come investimento nella qualità della vita di tutta la cittadinanza. Ci auguriamo che altri Comuni seguano questa direzione, riconoscendo nel commercio di prossimità un alleato strategico per lo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità” conclude Ghirardini.