<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Le celebrazioni commemorative per l’81° anniversario della Liberazione si svolgeranno sabato 25 aprile a Massa Finalese e Finale Emilia. Anche quest’anno, però, è prevista un’anteprima, grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi”. Venerdì 24 aprile, infatti, gli studenti delle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado “C. Frassoni” di Finale Emilia e Massa Finalese, hanno organizzato una passeggiata storica sui luoghi della memoria. L’appuntamento è per le ore 17.00 a Massa Finalese, con ritrovo presso il monumento a Nives Barbieri, e per le ore 18.00 a Finale Emilia, punto d’incontro presso lo Stadio Comunale.

Le celebrazioni del 25 aprile, invece, sono in programma a partire dalle ore 9.00 a Massa Finalese in piazza Caduti per la Libertà, e dalle ore 10.00 a Finale Emilia, in piazza Baccarini.

A Massa Finalese, alle ore 9.00, dopo la deposizione e benedizione di una corona di alloro di fronte al monumento ai Caduti e l’intervento istituzionale del sindaco Claudio Poletti, si proseguirà per via Nives Barbieri dove, di fronte al busto che lo raffigura, verrà commemorato il martire della Libertà con l’intervento del presidente di Anpi Finale Emilia.

Si proseguirà poi a Finale Emilia, alle ore 10.00, dove è prevista la deposizione e benedizione di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti, con l’intervento istituzionale del sindaco, a cui farà seguito l’esibizione del Coro Scolastico “La Voce siamo Noi” dell’Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi” di Finale Emilia diretto da M° Lucia Scrascia, a cura della Fondazione “C. G. Andreoli” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Altre due corone d’alloro verranno poi deposte nei giardini pubblici, presso il monumento al Partigiano alle ore 11.00, con intervento del presidente di Anpi Finale Emilia, e alle ore 11.30, in piazzale Don Bosco, alla Stele che ricorda il congiungimento della 5a ed 8a Armata e la fine della Guerra. In serata, infine, al Nuovo Cinema Corso di corso Matteotti 5, a Finale Emilia, alle ore 21.00, lettura teatrale con musica dal vivo de “L’Agnese va a Morire”, a cura del Teatro del Vento. Al termine, intervento critico del professor Luca Gherardi, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Renata Viganò, autrice dell’opera rappresentata. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.