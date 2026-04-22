Domenica 26 aprile torna la Festa del Tiepido, tradizionale appuntamento per tutti con biciclettata e attività ricreative nell’area degli Alpini a Gorzano. Si parte alle 15 con lo “sciame di biciclette”: biciclettata con partenza da Piazza Amendola su un percorso adatto a tutti che si sviluppa in sede ciclabile per una lunghezza complessiva di circa 8 km fino ai treppi della ruzzola e la sede degli Alpini a Gorzano, dove dalle ore 16 si svolge la Festa del Tiepido.
In programma attività per bambini e famiglie come un laboratorio per scoprire come nascono le piante a cura di Ceas-Ecosapiens, giochi in bicicletta per bambini e ragazzi con consigli pratici per riparazione e manutenzione bici a cura di FIAB, distribuzione gratuita di prodotto biologico larvicida per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre, per i residenti nel Comune di Maranello, merenda offerta ai bambini partecipanti, a cura degli Alpini di Maranello. A tutti i partecipanti allo sciame di biciclette, oltre alla merenda, sarà data in omaggio una borraccia. In caso di maltempo la festa sarà recuperata venerdì 1 maggio. Le attività sono realizzate dal Comune di Maranello in collaborazione con Associazione Il Ruzzolone, Associazione Nazionale Alpini, G.E.L., AVAP Maranello.