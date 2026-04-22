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Il Capitano Marco Spinelli, al comando della Compagnia di Castelnovo Monti, è stato recentemente promosso al grado di Maggiore tramite decreto ministeriale firmato dal Ministro della Difesa. La cerimonia di notifica si è svolta oggi presso la Caserma di Corso Cairoli, alla presenza degli ufficiali della sede. A consegnargli ufficialmente il decreto è stato il Colonnello Orlando Hiromi Narducci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia.

Originario di Roma e appena trentenne, il Maggiore Marco Spinelli può vantare una solida e vasta esperienza militare maturata all‘interno dell‘Arma. È titolare di due lauree magistrali, una in Giurisprudenza e una in Scienze Internazionali, entrambe conseguite presso l‘Università La Sapienza di Roma, dove ha inoltre ottenuto un master di II livello in “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali“.

Dopo essersi formato all‘Accademia Militare tra il 2011 e il 2013, e successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dal 2013 al 2016, ha assunto incarichi sempre più rilevanti all’interno dell’Arma. Tra i suoi precedenti ruoli si annovera il comando di un plotone del 1º Reggimento “Piemonte” (2016-2018), durante il quale ha acquisito competenze nella gestione dei servizi di ordine pubblico e ha partecipato a due missioni all’estero per la formazione delle forze di polizia somale e gibutine (MIADIT Somalia 7 e 8). Successivamente, tra il 2018 e il 2020, ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento, operando in un territorio segnato da una forte presenza mafiosa e dall’intenso fenomeno dell’immigrazione clandestina, specialmente con riferimento a Lampedusa. Nel periodo 2020-2022 ha prestato servizio presso il Nucleo Investigativo di Firenze, contribuendo alla pianificazione e gestione di delicate indagini mirate a contrastare fenomeni criminali complessi.

Da settembre 2022 ricopre il ruolo di comandante della Compagnia di Castelnovo Monti. In questa posizione, oltre a coordinare i servizi e dirigere i reparti assegnati alla sede principale – tra cui la stazione locale, la centrale operativa e le sezioni operative e radiomobili – è responsabile delle attività di comando anche nei comuni della giurisdizione: Castellarano, Baiso, Toano, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Villa Minozzo, Casina, Vetto, Vezzano sul Crostolo e San Polo d’Enza.