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Sarà celebrato con una densa rassegna di eventi dal 23 al 26 aprile l’81° anniversario della Liberazione di Soliera. Si comincia giovedì 23 aprile alle 18.30 allo Spazio Giovani Reset presso Il Mulino di via Grandi 204, con la presentazione di Resistenza Live!, progetto a cura delle Cooperative Accento e Le Macchine Celibi e degli Spazi Giovani dell’Unione Terre d’Argine, alla presenza delle autorità dei quattro Comuni dell’Unione. A seguire un rinfresco. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Il cuore della celebrazione è sabato 25 aprile. Nel pomeriggio, alle 14.30, il ritrovo è in piazza Lusvardi per il tradizionale giro in bicicletta con deposizione dei fiori ai cippi dei caduti per la libertà: quest’anno con una nuova tappa alla lapide ai partigiani nel Cimitero di Sozzigalli. Alle 18.00, sotto il portico del Castello Campori, la deposizione dei fiori alla lapide ai caduti con momento religioso e benedizione. Intervengono la sindaca Caterina Bagni e Licia Mantovani, presidente della Sezione ANPI di Soliera. A seguire, in piazza Sassi, l’esibizione della Bruno Lugli Orchestra.

Domenica 26 aprile il programma si sdoppia. Al Bocciodromo di piazzale Loschi 190, dalle 9.00, si svolge il Trofeo Commemorativo della Resistenza, gara di bocce con il patrocinio del Comune di Soliera. In Habitat – via Berlinguer 201 – prende invece vita una giornata intera dedicata alla pace e ai temi della Resistenza. Alle 11.00 aprono due mostre: l’esposizione delle opere della Scuola di arte pittorica Annuska Raimondi, con l’insegnante Caterina Fiorin, dedicata alle donne partigiane e alla Liberazione, curata dall’Università per la libera età Natalia Ginzburg, con la partecipazione della presidente Luisa Zuffi e R-Esistere ancora oggi, mostra artistica del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Soliera sui luoghi della Memoria, a cura della Cooperativa Giravolta. Alle 12.30 il Pranzo Resistente, su prenotazione al 349 6713764. Alle 15.00 spazio alla musica con i Violenti Piovaschi, i Flexus e il Coro delle Mondine di Novi di Modena.

«Il 25 aprile di ogni anno Soliera rinnova questo appuntamento con la memoria perché crediamo che ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà sia un atto politico, prima ancora che civile. Quest’anno lo facciamo con un programma che parla a tutte le generazioni: dai ragazzi del Consiglio Comunale che hanno raccontato i luoghi della Memoria attraverso l’arte, fino al Coro delle Mondine e alla musica in piazza», dice la sindaca di Soliera Caterina Bagni.