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Il 22 aprile scorso, dal pomeriggio e fino a notte inoltrata, i carabinieri della Compagnia di Guastalla, con il supporto delle rispettive stazioni locali, hanno effettuato una vasta operazione di controllo. L’attività era mirata alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminali, nonché alla repressione dei reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione sono state controllate 80 persone, 75 veicoli e alcuni esercizi pubblici. Nel corso dei controlli, sono state comminate tre sanzioni per violazioni del codice della strada, di cui una ha comportato il ritiro della patente di guida. Un esercizio commerciale ispezionato è risultato essere in regola e privo di irregolarità. Contestualmente, sono state segnalate alla Prefettura locale tre persone per uso personale di stupefacenti: un giovane di 21 anni residente nel Bergamasco, trovato in possesso di una modica quantità di hashish e uno spinello; una studentessa ventenne residente in un comune della provincia di Trapani, trovata con 3 grammi di hashish; e uno studente ventiduenne domiciliato in provincia di Reggio Emilia, in possesso di circa 1 grammo di cocaina. La droga rinvenuta è stata sequestrata in via amministrativa.

L’attività preventiva ha incluso anche verifiche su casolari abbandonati, talvolta occupati abusivamente durante i mesi invernali da soggetti pregiudicati, persone irregolari o consumatori di sostanze stupefacenti. In passato, alcune di queste strutture risultavano allacciate illegalmente alla rete elettrica pubblica—a questo giro, fortunatamente, tale circostanza non è emersa. Infine, tra i soggetti controllati, vi erano alcuni pregiudicati con trascorsi legati a reati sugli stupefacenti. Tuttavia, le ispezioni personali effettuate nei loro confronti non hanno portato al rinvenimento di sostanze illecite.