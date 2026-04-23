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Sabato 25 aprile, la Festa della Liberazione si celebra con la tradizionale cerimonia istituzionale che avrà inizio alle 10 dal Cimitero urbano e proseguirà fino in piazza Martiri, in un corteo che per il secondo anno consecutivo vedrà la presenza della bandiera della Pace lunga 100 metri, portata in staffetta.

In piazza Martiri, insieme al presidente dell’Anpi Carpi Lucio Ferrari, con Sabina Sacchetti, e il sindaco di Carpi Riccardo Righi, interverranno anche alcuni rappresentanti degli studenti degli istituti superiori di Carpi. Previsto anche l’accompagnamento musicale del coro delle scuole Verdi e dell’orchestra delle scuole media Alberto Pio, insieme al Corpo Bandistico Città di Carpi. La mattinata si chiude, alle 12.30, con il tradizionale Pranzo della Liberazione organizzato da Anpi al circolo Guerzoni. Nella giornata di sabato 25 aprile la Festa della Liberazione propone anche diversi appuntamenti al Campo di Fossoli, nell’ambito del programma “Aurora di un mondo migliore. Parole e musiche per la Pace e la Libertà”.

Ma, nel fine settimana, il programma delle iniziative per l’81° anniversario della Liberazione, nell’ambito del calendario promosso dal Comune e dalle associazioni riunite nel Comitato per la Memoria, prevede anche venerdì 24 aprile, la prima edizione dello Spritz Partigiano, al circolo Mattatoyo a partire dalle 18, una serata con musica e dj set organizzata con Anpi Carpi, Gruppo Poison del Circolo Giliberti e Arci Modena.

E, domenica 26 aprile, le iniziative si concluderanno con la Pedalata della Staffetta, aperta a tutti, con partenza alle 15 da piazza Martiri, un percorso nei luoghi della memoria cittadina a cura di Anpi Carpi, e alle 18, all’Auditorium Loria, con l’evento “Le Madri Costituenti”, dedicato alle figure femminili che hanno contribuito alla nascita della Repubblica, raccontate da Cecilia Anceschi, a cura di Cif-Centro Italiano Femminile, in collaborazione con Udi-Unione Donne In Italia.

Essendo un giorno festivo, sabato 25 aprile non ci sarà il mercato.