Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano comunica che, con decreto ministeriale ﬁrmato in data odierna dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, la dott.ssa Lucia Baracchini è stata nominata Commissario straordinario dell’Ente Parco.
L’incarico avrà una durata di sei mesi a decorrere dalla data del decreto e, comunque, non oltre la nomina del Presidente dell’Ente.
La nomina garantisce la piena continuità amministrativa e operativa dell’Ente in questa fase di transizione, assicurando il perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela ambientale, valorizzazione del territorio e promozione dello sviluppo sostenibile.