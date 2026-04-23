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Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano comunica che, con decreto ministeriale ﬁrmato in data odierna dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, la dott.ssa Lucia Baracchini è stata nominata Commissario straordinario dell’Ente Parco.

L’incarico avrà una durata di sei mesi a decorrere dalla data del decreto e, comunque, non oltre la nomina del Presidente dell’Ente.

La nomina garantisce la piena continuità amministrativa e operativa dell’Ente in questa fase di transizione, assicurando il perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela ambientale, valorizzazione del territorio e promozione dello sviluppo sostenibile.