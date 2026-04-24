Programma delle cerimonie di domani, sabato 25 aprile
Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra. Sarà presente l’assessore Daniele Ara.
Alle 10.15, in piazza Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno: il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, l’assessora della Regione Emilia-Romagna Isabella Conti.
Alle 11.30, in piazza Nettuno esibizione musicale dei Modena City Ramblers.
Alle 12, nel giardino di Villa Cassarini in porta Saragozza, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali del nazifascismo. Interverrà la vicesindaca Emily Marion Clancy.
Qui tutte le iniziative culturali: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/81-anniversario-liberazione-bologna-italia-2026
Qui tutte li iniziative nei Comuni della Città metropolitana: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/25_aprile_2026