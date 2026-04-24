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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle ore 19:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile; dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile. L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 Var Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso il Raccordo autostradale di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi.

In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

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Sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna (R13), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova), il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, immettersi sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14.