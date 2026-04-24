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“La scuola deve essere, per natura e vocazione, un luogo di apprendimento non solo tra i banchi, ma anche all’aria aperta, dove la socialità si costruisce attraverso il gioco, il movimento e la scoperta”.

Così l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Maria Savigni saluta il completamento dell’ intervento di riqualificazione del giardino della scuola dell’infanzia “W. Disney” di via Pisano.

Grazie alla collaborazione con Marazzi Group il cortile delle Walt Disney si arricchisce di quattro nuovi giochi, pensati per stimolare le abilità motorie e la fantasia dei bambini: un percorso a ponte con travi, un percorso con rete, una trave di equilibrio e il classico, intramontabile percorso giapponese.

Un progetto che non sarebbe stato possibile senza la generosità e la sensibilità di Marazzi group s.r.l., azienda leader e pilastro del nostro distretto, che ha scelto di finanziare l’intervento attraverso una sponsorizzazione.

“Il mio ringraziamento più sincero va a Marazzi Group per la costante collaborazione dimostrata nel migliorare la nostra città – prosegue l’Assessore – non è la prima volta che questa realtà eccellente dimostra un legame profondo con la nostra comunità, ma vedere questo impegno declinato a favore dei più piccoli ha un valore speciale. Investire negli spazi destinati all’infanzia significa investire sul futuro di Sassuolo, offrendo ai nostri bambini luoghi più sicuri, moderni e stimolanti dove poter crescere insieme”.

La riqualificazione della “W. Disney” rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, che vede il Comune di Sassuolo impegnato nel rafforzare il dialogo tra pubblico e privato. Quando le eccellenze industriali scelgono di “restituire” valore al territorio in cui operano, ne beneficiano non solo i bambini, ma l’intera collettività.

“La sinergia tra istituzioni e aziende virtuose come Marazzi – conclude l’Assessore Savigni- è il motore che permette di realizzare piccoli e grandi miglioramenti che cambiano, in meglio, la quotidianità delle nostre famiglie. Continueremo a lavorare affinché le nostre scuole siano sempre più accoglienti, verdi e a misura di bambino”.

Presto, dunque, gli alunni della “W. Disney” potranno tornare a correre, saltare e mettersi alla prova sui nuovi percorsi, in uno spazio che oggi è più bello, più sicuro e più ricco grazie alla cura per il bene comune.