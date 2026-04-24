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Martedì 28 aprile 2026 alle 11.30, in via Bovi Campeggi a Bologna, cerimonia di intitolazione della Caserma, sede del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna e della Sezione Polizia Stradale di Bologna, alla memoria dell’Assistente della Polizia di Stato Stefano Biondi, Medaglia d’oro al valor civile, deceduto in servizio a soli 28 anni per un tragico incidente stradale avvenuto in servizio il 20 aprile 2004.

La nuova sede, ultimata nel mese di marzo del 2019, è una struttura moderna e funzionale concepita per ottimizzare le attività operative, logistiche e amministrative del personale della Specialità.

L’intitolazione della Caserma all’Assistente della Polizia di Stato Stefano Biondi assume un alto valore simbolico e commemorativo. L’iniziativa fu intrapresa nelle settimane successive alla consegna della struttura, in quanto apparve subito doveroso dedicare la sede a un dipendente che aveva sempre prestato servizio per lo Stato con abnegazione e alto senso delle Istituzioni, adempiendo al proprio dovere fino all’estremo sacrificio.

Alla cerimonia, organizzata dal Questore della provincia di Bologna e dalla Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna dott.ssa Simonetta Lo Brutto, parteciperanno i familiari del caduto, il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, il Direttore del Servizio Polizia Stradale dott. Santo Puccia, il Prefetto della provincia di Bologna Enrico Ricci e le massime Autorità civili, militari e religiose della regione.