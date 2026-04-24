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I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 44enne albanese, residente a Bologna, per detenzione di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo alla circolazione stradale che i militari stavano effettuando in via Toscana. Dopo aver proceduto all’identificazione del 44enne che si trovava al volante di un’automobile, i Carabinieri lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare perché avevano un fondato motivo di ritenere che stesse trasportando droga.

Le ipotesi dei militari sono state confermate dal ritrovamento di sette dosi di cocaina che il 44enne si era nascosto sotto agli indumenti e circa 5.000 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, che aveva in casa. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno informato il Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. In seguito, il presunto responsabile è stato rimesso in libertà, non sussistendo l’esigenza per l’applicazione di misure cautelari.