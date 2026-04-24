<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il 16 aprile scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Bologna, a carico di due cittadini italiani, un uomo classe 1987 e una donna classe 1971, resisi responsabili, il 7 gennaio 2026, di un furto pluriaggravato ai danni di un anziano classe 1949, mentre questi si trovava all’interno di un supermercato di San Lazzaro di Savena.

In particolare, i due ladri, posizionati all’esterno del centro commerciale in attesa di potenziali vittime, agganciavano l’anziano mentre quest’ultimo era intento a fare la spesa. La donna, approfittando del momento in cui l’anziano stava acquistando generi alimentari all’interno del banco frigo, si avvicinava a lui e, con la complicità dell’uomo che tentava di distrarre l’anziano, gli asportava il portafogli da una delle tasche del giubbotto.

Dalla visione delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne del supermercato gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito i movimenti dei due rei, dal momento in cui giungevano, a bordo di un’auto a noleggio, all’interno del parcheggio del centro commerciale, fino a quando si muovevano in cerca di vittime nei pressi delle casse e delle corsie del negozio.

In effetti, prima di riuscire ad impossessarsi del portafoglio dell’anziano, i due tentavano di approcciare altre potenziali vittime, non riuscendo nell’intento.

Doveroso evidenziare l’abilità e la dimestichezza della coppia che, grazie al modus operandi descritto, sicuramente rodato e collaudato, riusciva a sfilare il portafoglio dalle tasche dell’anziano senza che questo si accorgesse di nulla, se non dopo diversi minuti, ovvero nel momento in cui avrebbe dovuto pagare all’uscita.

Dopo aver asportato il portafoglio, fino a che l’anziano procedeva a bloccare le carte di credito, la coppia di ladri si è portata presso diversi esercizi commerciali e sportelli, dove ha effettuato prelievi e pagamenti per una somma complessiva di quasi 4.000,00 euro.

Le indagini della Squadra Mobile, concentratesi sull’analisi dei filmati di videosorveglianza del supermercato e dei vari esercizi commerciali ove venivano effettuati i prelievi, hanno permesso di immortalare in volto i due ladri, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Grazie alla collaborazione e al lavoro della locale Procura, che richiedeva al GIP l’emissione di misure cautelari coercitive, il 16 aprile veniva eseguita l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari a carico dell’uomo e dell’obbligo di dimora nella Città Metropolitana di Bologna con obbligo di permanenza notturna dalla 20.00 alle 7.00 per la donna.