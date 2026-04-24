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Domenica 26 aprile alle ore 17:00, presso Villa Cuoghi di Fiorano Modenese, torna l’appuntamento con Il tè delle 5, che ospiterà la scrittrice Nicoletta Di Noia per la presentazione del suo nuovo romanzo Nel nome della famiglia.

Il libro, ispirato a una storia vera, racconta le scelte — e talvolta le mancate scelte — di Elda, una donna che sacrifica ogni cosa in nome della famiglia. Un racconto intenso che ci riporta a un’Italia del passato, ricca di valori, affetto e senso di appartenenza.

Ancora una volta Nicoletta Di Noia dimostra le sue capacità di narratrice: coinvolge il lettore, appassiona alla vicenda e rende profondamente umani e memorabili i suoi personaggi. La storia prende avvio nel 1929, in pieno regime fascista, periodo in cui la famiglia protagonista affronta soprusi e difficoltà, riuscendo però a mantenere dignità e forza d’animo.

Musiche a cura di Giovanni Pietri, letture di Aurelio Pittalis, conversa con l’autrice Tina de Falco.

Al termine dell’incontro, l’associazione In Arte saluterà gli ospiti con un aperitivo, offrendo un momento conviviale per continuare a conversare e condividere impressioni.

Ingresso libero.