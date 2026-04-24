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Prosegue con intensità l’impegno della Polizia locale dell’Unione Tresinaro-Secchia sul fronte della sicurezza stradale, con controlli mirati alla prevenzione degli incidenti, alla tutela degli utenti più esposti e al contrasto dei comportamenti più pericolosi alla guida.

“Nel primo trimestre del 2026 il Corpo ha rilevato 151 sinistri stradali, di cui 45 con feriti e 1 purtroppo con esito mortale, un dato che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di mantenere altissimo il livello di presidio e di prevenzione sulle strade del territorio”, commenta il presidente dell’Unione Tresinaro Secchia, Fabrizio Corti. Tra i mezzi coinvolti figurano 223 autovetture, 23 autocarri, 11 autoarticolati, 6 velocipedi, 5 motocicli, 2 autobus e 2 monopattini elettrici, “a conferma di una importante rete viaria – aggiunge Corti – attraversata quotidianamente da flussi intensi e da una pluralità di utenti, dai mezzi pesanti alla mobilità leggera”.

Particolare attenzione è stata dedicata ai monopattini elettrici, attraverso la campagna “E tu caschi bene?”, finalizzata a rafforzare la cultura della sicurezza tra i più giovani e tra chi utilizza forme di mobilità individuale sempre più diffuse. Dall’avvio della campagna sono già state elevate 40 sanzioni per guida senza casco. Sul fronte degli incidenti, dopo i 3 rilevati nell’intero 2025, sono già 2 i sinistri con monopattini registrati nel solo primo trimestre del 2026. Il tema assume un rilievo ancora maggiore alla luce delle nuove disposizioni nazionali:: “L’entrata in vigore dal 16 maggio dell’obbligo di contrassegno identificativo e dal 16 luglio dell’obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici rappresenta un passaggio molto importante per la sicurezza stradale – spiega il comandante della Polizia locale dell’Unione, Simone Felici – Queste novità, insieme all’obbligo del casco già vigente, ci consentiranno controlli più efficaci e soprattutto maggiori garanzie per tutti gli utenti della strada, in particolare pedoni e ciclisti. La campagna E tu caschi bene? nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare cittadini e ragazzi verso comportamenti corretti prima ancora che intervenga la sanzione”.

Ma il dato che colpisce maggiormente riguarda i veicoli privi di copertura assicurativa: nei primi tre mesi dell’anno sono stati infatti ben 152 i mezzi sequestrati sul territorio dell’Unione perché circolavano senza RC auto, in violazione dell’articolo 193 del Codice della strada. “Si tratta di un numero davvero elevato, raggiunto anche grazie ai controlli effettuati con le telecamere OCR che permettono il controllo dei veicoli in modo istantaneo. Tutti questi 152 mezzi sono stati poi fisicamente individuati e fermati dagli agenti, come prevede il codice. Girare senza assicurazione è non solo illegale, ma rappresenta una mancanza di tutela per tutti gli altri utenti della strada. Tra i veicoli sequestrati ce ne sono anche di assoluto pregio: per tornare in strada bisogna mettersi in regola o si può arrivare alla confisca definitiva del bene. Ma il peggio, naturalmente, può succedere se poi si rimane coinvolti in un sinistro…”, commenta il sindaco di Rubiera con delega alla Polizia locale nella Giunta dell’Unione Emanuele Cavallaro, ringraziando “le donne e gli uomini del Corpo per l’attenzione dedicata a questa tematica”,

Prosegue inoltre l’impegno contro una delle condotte più pericolose alla guida, quella legata all’abuso di alcol: nel trimestre sono state 6 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. L’attività della Polizia locale proseguirà nei prossimi mesi – a partire dai ponti del 25 aprile e Primo maggio – con ulteriori servizi mirati, campagne informative e controlli sulle principali direttrici di traffico nel territorio dell’Unione.