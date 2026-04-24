<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si è svolta l’assemblea elettiva di Confesercenti Area Città di Modena, che ha portato alla riconferma all’unanimità di Mauro Salvatori alla presidenza cittadina. Imprenditore con attività situata nel centro storico di Modena, Salvatori guida l’Area Città di Modena da oltre dieci anni e ha maturato un’ampia conoscenza diretta delle dinamiche del commercio urbano e delle sfide quotidiane degli esercenti. Durante l’Assemblea è stato eletto anche il nuovo Consiglio di Area.

Salvatori ha ringraziato gli associati per la fiducia riposta: “Continuerò, come ho fatto in questi anni, con passione e dedizione il mio lavoro a sostegno delle imprese modenesi”. Salvatori ha sottolineato l’impegno di Confesercenti Area Città di Modena sull’Hub Urbano del centro storico, dove partecipa attivamente al Tavolo per far sì che i progetti si traducano in vantaggi concreti per l’economia urbana e le piccole imprese.

Di fondamentale interesse è poi il turismo, leva strategica per una città sempre più riconosciuta a livello internazionale. “Dobbiamo passare dal turismo “mordi e fuggi” a un modello che generi un indotto stabile per il commercio e la ristorazione locale. Per farlo, dobbiamo investire nella qualità e risolvere la difficoltà nel reclutare personale qualificato, rendendo il lavoro nel settore turistico più attrattivo e stabile. Ma attenzione: il turismo va gestito. Vogliamo turisti che amino Modena, non che la consumino”. Da qui l’attenzione al delicato equilibrio tra affitti brevi e residenzialità: “Se mandiamo via i residenti dal centro uccidiamo il commercio di servizio”.

“Il periodo è complicato, il quadro internazionale incerto – aggiunge Salvatori – ma la nostra risposta è chiara: vicinanza, innovazione e territorio. Un territorio che deve guardare al futuro e investire sui giovani, i nostri futuri imprenditori, accompagnandoli verso una sfida moderna che richiede competenza e coraggio”.

“Modena ha tutte le caratteristiche per farcela: una forte identità, una rete associativa attiva e imprese che sanno innovare”, ha concluso Salvatori.

Nella foto da sx: Simona Sighinolfi, Funzionaria Sindacale dell’Area Città di Modena; Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena; Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena e Daniele Cavazza, Direttore Confesercenti Area Città di Modena.