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E’ stata inaugurato questa mattina, venerdì 24 aprile, il nuovo ambulatorio presso la Farmacia comunale in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano.

“Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di offrire prestazioni sanitarie accessibili, rapide e di qualità, contribuendo a rafforzare il ruolo della farmacia come presidio territoriale per la salute pubblica e rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di prossimità a favore della cittadinanza”, ha sottolineato il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, al taglio del nastro.

Nell’ambulatorio, con accesso sul retro della farmacia, lato parcheggio, sono disponibili servizi di telemedicina, in convenzione, come elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco e altri, in libera professione come la dermatoscopia per la prevenzione delle patologie cutanee. Inoltre è possibile effettuare prelievi di sangue capillare per analisi come l’emoglobina glicata; test di screening (test Covid-19 e test per Streptococco A); misurazione di peso e altezza; controllo della pressione arteriosa; foratura dei lobi. Con risultati rapidi e affidabili, come ha spiegato la dottoressa Paola Radighieri, direttrice della Farmacia comunale.

L’inaugurazione del nuovo spazio è il primo di una serie di interventi che l’Amministrazione comunale ha messo in programma, accogliendo i suggerimenti dei cittadini nell’ambito del questionario di gradimento somministrato agli utenti lo scorso dicembre.

L’indagine, oltre a mostrare come la Farmacia sia un punto di riferimento importante per la comunità locale e l’apprezzamento per la cortesia e la competenza professionale delle farmaciste, è stata un importante momento di ascolto. Tra le prossime azioni sono previsti accorgimenti per garantire maggiore riservatezza, tra cui l’ampliamento del bancone di vendita per distanziare le postazioni di erogazione, una revisione della segnaletica interna per favorire l’orientamento della clientela e un potenziamento dello staff per ottimizzare la presenza del personale nelle ore di punta.

“Questo nuovo ambulatorio rappresenta un investimento concreto nella salute dei cittadini – ha aggiunto il Sindaco – e testimonia la volontà di rendere i servizi sanitari sempre più capillari, accessibili e integrati con il territorio”.