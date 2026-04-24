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Questa mattina, a partire dalle ore 09:00, all’interno del Teatro “Cavallerizza” di Reggio Emilia, ha avuto luogo un incontro con tantissimi studenti nell’ambito della II edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”, un progetto organizzato dall’Ufficio IV – Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, con l’O.S.C.AD. e con i Gruppi Sportivi Fiamme Oro a cui anche quest’anno ha aderito la Questura di Reggio Emilia.

L’iniziativa, a cui hanno partecipato anche tutte le autorità cittadine, ha perseguito le finalità proprie del progetto ovvero quello di associare la cultura artistica e teatrale cari ai valori della Polizia di Stato affrontando insieme a personale specializzato varie tematiche quali il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, la sicurezza stradale e ferroviaria, la sicurezza informatica, il bullismo, l’importanza dello sport e il rispetto delle diversità.

L’evento, a cui hanno partecipato numerosissimi studenti degli istituti superiori “Matilde di Canossa”, “Aldo Moro” e “Blaise Pascal” di Reggio Emilia, è stato inaugurato con i saluti istituzionali del Questore della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Carmine Soriente, del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Salvatore Angieri, e del Sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, che hanno tutti evidenziato l’importanza di questi incontri incentrati sulla legalità rivolti soprattutto ai più giovani.

Durante l’arco della mattinata si sono alternati diversi momenti. Da un lato, infatti, sono intervenuti poliziotti specializzati della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica e della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia che hanno raccontato agli studenti le diverse sfaccettature del proprio lavoro allo scopo di metterli in guardia sui pericoli che possono celarsi dietro uno schermo, alla guida di un’autovettura, all’interno di una stazione ferroviaria nonché nell’ambito delle relazioni sentimentali.

Dall’altro lato, invece, ci sono stati dei momenti molto divertenti e creativi che hanno visto gli studenti sfidarsi interattivamente all’interno della piattaforma “Kahoot”, un gioco a quiz basato su domande incentrate sul tema della legalità, che ha portato anche alla consegna di un premio per i gli studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto.

Inoltre, vi sono state anche due esibizioni di ballo eseguite da alcuni studenti del Liceo “Matilde di Canossa” che hanno emozionato i partecipanti per poi concludere con un incontro con alcune atlete del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro”, ovvero le ginnaste Alice D’Amato e Giorgia Villa rispettivamente medaglia d’oro e d’argento nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024, che hanno catturato l’attenzione degli studenti raccontando la propria esperienza sportiva e professionale sottolineando l’importanza dei valori della legalità anche all’interno del mondo dello sport.