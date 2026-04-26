Due feriti, di cui uno grave, in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa poco prima delle 2:00 sulla A1, corsia sud all’altezza di Campegine, dove un’auto, uscita dalla sede stradale, ha finito la sua corsa in un canale.
I soccorsi inviati dal 118 hanno provveduto a trasportare uno dei feriti, un uomo di 26 anni, all’ospedale di Reggio Emilia in condizioni di media gravità. L’altro, apparso molto più grave, è stato condotto all’ospedale di Parma.
Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del fuoco di Sant’Ilario, quello di Reggio Emilia con autogru per procedere al recupero del mezzo, i soccorsi sanitari, la Polstrada e personale autostrade.