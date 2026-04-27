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Lunedì 27 aprile la campagna di educazione stradale “Guardiamoci negli occhi” è tornata a far tappa in città con un focus sull’utilizzo sicuro della bici. Il ciclista Paolo Franceschini, accolto in piazza Prampolini dall’assessora alla Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini e dal presidente dell’Osservatorio regionale Marco Pollastri Franceschini, è stato protagonista di una mattinata di dialogo con cittadini e associazioni per mettere al centro della campagna regionale sulla sicurezza stradale, a cura dell’Osservatorio regionale, gli utenti più vulnerabili della strada tra cui i ciclisti. Pedoni e amanti delle due ruote rappresentano, infatti, quasi la metà delle vittime degli incidenti.

“Siamo felici di presentare questa campagna dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale – ha sottolineato l’assessora Bonvicini – Si tratta della seconda puntata di un percorso che vuole sensibilizzare i cittadini su tutte le diverse tipologie di utenti che utilizzano la sede stradale: anche se si utilizzano mezzi differenti si tratta di condividere lo stesso spazio pubblico grazie al rispetto delle regole. L’approccio della campagna che prevede il coinvolgimento dei passanti è molto interessante e costruttivo poiché aiuta a pensare lo spazio stradale come uno luogo di tutti, in cui occorre imparare a convivere in sicurezza”.

La campagna “Guardiamoci negli occhi” si è concretizzata con gli itinerari di due testimonial Franceschini per il ciclismo e il creator e motociclista Luca Bellei, che aveva fatto tappa a Reggio Emilia lo scorso 24 marzo. L’obiettivo dei testimonial è aprire un dialogo con i cittadini incontrati sul posto per illustrare le vulnerabilità specifiche di ciascun utente, ricordando che la circolazione su strada è un atto di responsabilità reciproca e che il rispetto delle regole e dei comportamenti corretti possono fare la differenza.

Prima di partire alla volta delle strade e delle piste ciclabili reggiane la campagna ha fatto tappa in Municipio nella Sala dei Gruppi consiliari per una tavola rotonda sul tema. Marco Pollastri, direttore dell’osservatorio Regionale sulla sicurezza stradale assieme a Carlotta Bonvicini assessora alla mobilità sostenibile, ai tecnici del Comune e della Provincia e alle forze di polizia hanno incontrato rappresentanti delle associazioni di pedoni e ciclisti, l’Agenzia per la Mobilità, i mobility manager scolastici di ogni ordine e grado e i mobility manager aziendali, per raccogliere segnalazioni e sollecitazioni da parte dei vari protagonisti della mobilità sostenibile da portare all’attenzione della Regione Emilia Romagna.