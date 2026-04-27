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Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Sassuolo, in collaborazione con il Commissariato ed i Carabinieri, in occasione di eventi che hanno registrato un’elevata presenza di pubblico, in particolare giovanile.

L’attività, svolta dalle 22:00 fino alle 3:30, ha garantito un presidio costante e mirato, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e assicurare condizioni di sicurezza sia all’interno che nelle aree limitrofe ai luoghi di aggregazione.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti, nelle aree esterne della discoteca Esseti, 135 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a due borsoni contenenti bottiglie di superalcolici occultati tra la vegetazione. L’intervento dell’unità cinofila si è rivelato determinante per il buon esito delle operazioni.

“Desidero ringraziare la Polizia Locale, il Commissariato e tutte le Forze dell’Ordine impegnate – dichiara il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – per il lavoro costante di controllo e prevenzione. La loro presenza rappresenta un segnale concreto di attenzione e vicinanza alla comunità”.

“Episodi verificatisi nel corso della notte – prosegue il Sindaco – confermano quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione. La sicurezza si costruisce ogni giorno grazie al contributo di tutti: istituzioni, forze dell’ordine, gestori e organizzatori. L’obiettivo condiviso deve essere quello di garantire occasioni di svago e divertimento in condizioni di piena sicurezza”.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a proseguire con servizi mirati di controllo e prevenzione, in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.