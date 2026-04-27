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Una città che ascolta, coinvolge e valorizza le bambine e i bambini. In occasione della festa del Patrono, Carpi rinnova il proprio impegno verso un’idea di comunità a misura di infanzia con la grande festa in Piazza Martiri “Se i bambini potessero giocare…”, giunta alla sua seconda edizione.

Ancora una volta, domenica 10 maggio dalle 16, Piazza Martiri si trasformerà nella “Piazza dei bambini e delle bambine”: un pomeriggio di giochi, laboratori, esperienze sensoriali e attività creative pensate per tutte le età e abilità con 35 stand a cura di Associazioni di Volontariato e altri soggetti del territorio. Allo stesso tempo, sempre nell’ambito della festa ma presso i Giardini del Teatro, si terrà “Smart Society”: le Scuole secondarie di primo grado dell’Unione Terre d’Argine esporranno gli elaborati realizzati nell’ambito del progetto che coniuga innovazione digitale e tecnologica con l’ambiente urbano e sociale.

“L’intera manifestazione è costruita per essere il più possibile inclusiva, valorizzando la diversità come ricchezza e promuovendo il diritto al gioco come esperienza fondamentale di crescita – chiarisce la presidente dell’Associazione Carpi dei Bambini e delle Bambine Chiara Buzzega -. L’iniziativa quest’anno si è allargata alle scuole e a nuove associazioni. Il percorso di “Carpi, città dei bambini e delle bambine” nel corso dell’ultimo anno si è ulteriormente rafforzato anche grazie alla nascita dell’Associazione, e vuole essere espressione di un lavoro condiviso e continuativo tra istituzioni, volontariato e cittadini per promuovere i diritti, il benessere e la partecipazione dei più piccoli”.

Infatti grazie alla collaborazione tra associazioni di volontariato, Istituti culturali del Comune di Carpi, Diocesi, Azienda USL di Modena, scuole e altre istituzioni del territorio, ogni angolo della piazza diventerà uno spazio di scoperta e condivisione: dal Passaggio segreto del Vescovo che collega Corso Fanti alla Cattedrale, al Consiglio dei Ragazzi, fino alla partecipazione di Polizia locale, Centro per le Famiglie e di numerosi soggetti impegnati sul fronte educativo, sportivo e sociale. Saranno presenti anche gli studenti degli Istituti superiori con gli stand di Carpinscienza.

“La festa rappresenta un’occasione preziosa per vivere la città in modo nuovo, più aperto e partecipato, riscoprendo gli spazi urbani attraverso lo sguardo dei bambini” dichiara Giuseppe Lovascio, segretario dell’Associazione in cui confluisce anche l’esperienza del Comitato Musica e Sport per Carpi. “Condividiamo tutti una visione chiara: una città a misura di bambini è una città migliore per tutti, capace di costruire relazioni, inclusione e senso di comunità a partire dai più piccoli”.

La festa è promossa dall’Associazione Carpi dei Bambini e delle Bambine ODV, dai firmatari del documento “Se i bambini potessero votare”, dalla Diocesi e dal Comune di Carpi, che ha contribuito con un sostegno economico. Con il patrocinio della Fondazione Casa del Volontariato, si inserisce nell’ambito di Modena Capitale del Volontariato.

Alla realizzazione hanno collaborato

Comune di Carpi; Diocesi di Carpi; Azienda USL di Modena; Fondazione Casa del Volontariato.

Istituti culturali del Comune di Carpi; Coordinamento pedagogico e Centro per le Famiglie Unione Terre D’Argine; Gruppo Accoglienza; Consiglio dei Ragazzi; Dementia Friendly Community; Polizia locale Unione Terre d’Argine; Istituti secondari di primo grado dell’Unione Terre d’Argine aderenti al progetto Smart Society.

Le Associazioni del territorio: Agape di Mamma Nina; Agente Speciale 006; AIC Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna; Associazione Culturale Creativando; Agesci Zona di Carpi; Azione Cattolica Diocesi di Carpi; ACR di Quartirolo-Gargallo; Carpinscienza (Liceo Fanti – IIS Meucci – ITI Da Vinci) e Classe IV P Scienze Umane – Liceo Fanti; Centro Aiuto alla Vita Carpi e Mirandola; Comitato Territoriale CSI di Carpi; Croce Blu Carpi; Croce Rossa-Comitato di Carpi; Ecobusters; Effatà ETS; Ero Straniero; FIAB Modena-Sezione di Carpi; Istituto Sacro Cuore; Legambiente Terre d’Argine; LIPU Carpi; Lotopaca; Movimento dei Focolari; Musica e Sport per Carpi; Nati per Leggere; Servizi educativi 0-6; Pallamano Carpi ASD; Porta Aperta.