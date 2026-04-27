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Grande soddisfazione in casa Sassuolo Scherma per la partecipazione di Samuele Panzani, classe 2003, ai Campionati Nazionali Gold di fioretto.

Confrontarsi in un tabellone di 152 tra i migliori fiorettisti italiani è un traguardo di prestigio: far parte dei “Gold” non è impresa facile, considerando l’altissimo livello della scherma italiana, uno sport che richiede enormi sacrifici e una disciplina ferrea per raggiungere certi livelli d’eccellenza. Samuele Panzani, rientrato in pedana dopo una pausa per impegni universitari, ha onorato la gara con un ottimo girone, tirando alla pari con avversari di caratura Nonostante l’arresto alla prima diretta e il 132° posto finale, il bilancio resta ampiamente positivo.

“Essere lì è un onore per la società . Samuele Panzani oggi – commenta il tecnico del Sassuolo Luciana Galano – è una risorsa fondamentale come collaboratore e il suo percorso è un esempio per i nostri giovani: dimostra che con dedizione si può conciliare lo studio ai massimi livelli con l’élite della scherma nazionale.”