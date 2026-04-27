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Un’iniziativa inedita, che ha, tra le altre cose, un obiettivo specifico: essere consapevoli per proteggere. A Castelfranco Emilia è nato il “Primo Anello”, un campo scuola di Protezione Civile organizzato dall’Associazione Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, con il patrocinio del Comune. Un’iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 15 ai 17 anni, in programma il 6 e 7 giugno a Bosco Albergati, che per la prima volta porta i giovanissimi del territorio dentro il mondo concreto del volontariato di protezione civile non più come spettatori, ma come protagonisti.

Due giorni di campo vero: si monta il campo, si affrontano scenari reali di emergenza, si impara a ragionare e ad agire sotto pressione. Un’esperienza progettata per trasmettere competenze tecniche quella mentalità di cura e responsabilità verso la comunità che è il cuore del volontariato.

In questo senso, commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, «il Primo Anello, il nome scelto per questo campo, ricorda che nelle emergenze il primo a poter fare la differenza è spesso chi si trova sul posto, prima ancora che arrivino i soccorsi. Essere quel primo anello della catena si impara, e si impara facendo. Un ragazzo o una ragazza che a 16 anni impara cosa significa proteggere, prendersi cura, essere pronto per gli altri, è un cittadino diverso. La Protezione Civile di Castelfranco è da anni un’eccellenza del nostro territorio: che oggi scelga di aprire le porte ai più giovani con un campo scuola dedicato è una notizia bella, e come Amministrazione la sosteniamo con convinzione. Grazie a tutti i volontari per il lavoro che svolgono».

I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte fino al 4 maggio. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al link disponibile sul profilo Instagram dell’associazione (@protezionecivile_castelfrancoe) o sul sito www.ceproc.it, oltre che su quello del Comune, e inviarlo a info@ceproc.it. La partecipazione è gratuita.