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“Non vogliamo essere solo quelli che fanno le multe. Sanzionare le infrazioni è naturalmente uno dei nostri compiti, ma vogliamo anche diventare un punto di riferimento per la comunità, per i concittadini, nella soluzione dei problemi quotidiani e un aiuto per affrontare anche le situazioni più complesse”.

Novellara ha un nuovo ispettore della Polizia Locale. Si tratta di Michele Domenichini, arrivato qualche giorno fa da Boretto, dove ha operato per diversi anni.

“Novellara è la seconda città più grossa nell’Unione della Bassa – ha dichiarato Domenichini – ed essere operativo qui è un onere e un onore. Lavoro ce n’è sicuramente tanto da fare, dal momento che la città offre tanto e ha una grande vitalità a livello di eventi e programmi. In più sono arrivato in aprile, mese nel quale gli eventi non mancano di certo, e ho avuto quindi un impatto molto forte. Ma sono tranquillo, dal momento che la squadra è molto strutturata e il rapporto con l’Amministrazione ottimo”.

L’obiettivo dell’Ispettore Domenichini e della sua squadra è molto chiaro: “Come Polizia Locale l’impronta che vogliamo lasciare è quella di essere al servizio del cittadino. Mi sento in dovere, sia personalmente sia a livello di squadra, di mettere tutto l’impegno per provare a risolvere i problemi che il cittadino affronta quotidianamente. Vogliamo diventare, giorno dopo giorno, un punto di riferimento al quale rivolgersi naturalmente. La mia ambizione è quella di provare a cambiare un po’ la percezione della Polizia Locale: non siamo solo quelli che fanno le multe, ma anche un aiuto concreto per la risoluzione dei problemi”.

Il messaggio che Domenichini lancia alla comunità, dunque, è forte e chiaro: “Novellaresi, rivolgetevi a noi per trovare un aiuto nella risoluzione dei vostri problemi. Sia per quelli quotidiani, come la viabilità, la sosta, i parcheggi. Ma anche per trovare un presidio di sicurezza e controllo: da questo punto di vista stiamo mettendo a terra un piano per essere più presenti sul territorio, attraverso attività concrete appiedate sulle strade del paese, che ci permettano di diventare un interlocutore quotidiano dei cittadini”.

L’Ispettore Domenichini è stato ricevuto nei giorni scorsi dal sindaco Simone Zarantonello che gli ha augurato buon lavoro: “Per prima cosa voglio ringraziare l’Ispettore uscente, Marco Bassoli, per l’ottimo lavoro svolto. E sottolineare come in occasione del confronto con il nuovo Ispettore – ha dichiarato il sindaco di Novellara – ho avuto modo di constatare la sintonia di obiettivi e la grande volontà di inserire in modo armonico ed efficace il lavoro quotidiano della Polizia Locale nel tessuto della nostra comunità. La Polizia Locale sarà sempre di più un interlocutore propositivo e importante per il nostro comune”.