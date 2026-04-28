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Si è svolta stamattina, martedì 28 aprile, nella cornice della struttura turistica delle Fonti di Poiano, la presentazione ufficiale di Aladino Bus, il nuovo servizio di trasporto a chiamata promosso dall’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia in collaborazione con Seta e con l’Unione dei Comuni e le amministrazioni comunali di Villa Minozzo e Castelnovo Monti.

L’iniziativa rappresenta una sperimentazione innovativa pensata per rendere il trasporto pubblico più flessibile e accessibile, rispondendo in modo concreto alle esigenze della popolazione locale e, allo stesso tempo, valorizzando le peculiarità ambientali e turistiche del territorio appenninico.

Aladino Bus è infatti un servizio “a chiamata”, semplice e intuitivo, che consente agli utenti di prenotare i propri spostamenti in modo rapido tramite un’app dedicata, disponibile per dispositivi iOS e Android. Grazie a questa modalità è possibile programmare il viaggio fino a una settimana prima oppure richiederlo in tempo reale, anche inserendosi su una corsa già attiva, migliorando così l’efficienza dei collegamenti tra le diverse località.

Il servizio partirà il 4 maggio: il primo mese sarà gratuito per consentire a cittadini e utenti di provarlo, mentre successivamente il costo sarà di 3 euro a tratta, con pagamento direttamente tramite app, la stessa utilizzata per le prenotazioni.

Aladino Bus coprirà una vasta area del territorio, collegando le fermate del trasporto pubblico tradizionale tra Castelnovo Monti, le borgate attorno alla Pietra di Bismantova, Gatta e Villa Minozzo lungo la valle del Secchia, includendo anche località come Minozzo, Sologno, Cerrè Sologno e numerose altre frazioni. Sono inoltre previsti incontri informativi nei centri sociali e nelle comunità locali, con il coinvolgimento di facilitatori che aiuteranno i cittadini nell’utilizzo del servizio e dell’app.

Il progetto si propone anche come strumento strategico per facilitare l’accesso a punti di interesse fondamentali, come l’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, e per incentivare la fruizione di aree di grande valore naturalistico, tra cui la zona dei gessi triassici lungo il Secchia, particolarmente attrattiva durante la stagione primaverile ed estiva.

Durante l’incontro sono intervenuti amministratori e tecnici, sottolineando il valore dell’iniziativa.

Il Sindaco di Villa Minozzo e delegato alla montagna della Provincia di Reggio Emilia, Elio Ivo Sassi, ha evidenziato come “le novità siano sempre positive: in questo caso siamo di fronte a un’opportunità importante sia per chi deve spostarsi per necessità o pratiche quotidiane e incontra difficoltà, sia per la fruizione turistica del territorio”.

Il Sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, Emanuele Ferrari, ha sottolineato: “A questa innovazione affianchiamo due concetti fondamentali: prossimità e sostenibilità. In un territorio vasto come il nostro, dove le distanze si misurano spesso in tempi più che in chilometri, questo servizio rappresenta un tassello importante della strategia territoriale. La lontananza dai centri di servizio può creare disagi, e per questo lavoriamo a soluzioni concrete. Siamo un’area pilota nel piano nazionale delle Green Community e portiamo avanti un’idea di sviluppo socio-economico fondata su progetti sostenibili. Questa è una sperimentazione che monitoreremo attentamente, con l’obiettivo di migliorarla ed eventualmente estenderla ad altri contesti”.

La direttrice dell’Agenzia per la Mobilità, Cecilia Rossi, ha rimarcato: “Si tratta di una sperimentazione aperta ai suggerimenti degli utenti: per questo il primo mese sarà gratuito, così da poterla testare e tarare al meglio. Il servizio è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Seta e ai suoi autisti. Verrà utilizzato un mezzo agile, un pulmino a metano da 9 posti, particolarmente adatto alle caratteristiche del territorio”. Rossi ha inoltre evidenziato come Aladino Bus sia un servizio integrativo e non sostitutivo del trasporto pubblico tradizionale.

Aladino Bus si propone dunque come una nuova opportunità per migliorare la mobilità nell’Appennino reggiano, coniugando innovazione, sostenibilità e attenzione concreta alle esigenze delle comunità locali. Per informazioni sul servizio: www.am.re.it.